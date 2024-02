Helmstedt. Die Landesliga-Fußballer aus Helmstedt testen am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz in Lengede gegen den VfB Peine.

Zwei Testspiele haben die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt in der Winter-Vorbereitung bestritten und sind dabei ohne Gegentor geblieben. Und daran soll sich – wenn es nach Trainer René Cassel geht – auch am Sonntag nichts ändern, wenn die Rot-Weißen ihre dritte Partie absolvieren. Von 12 Uhr an treffen sie auf dem Kunstrasenplatz in Lengede auf das Peiner Kreisliga-Spitzenteam VfB Peine.