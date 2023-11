Barmke/Lamme. 2:1 – die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke haben ihr letztes Spiel im Jahr 2023 für sich entschieden.

Positiver Jahresabschluss für die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke: Im Heimspiel, das auf den Kunstrasenplatz in Braunschweig-Lamme verlegt wurde, setzten sie sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die U20 des SV Meppen durch und vergrößerten ihren Vorsprung zur Abstiegszone auf bereits 14 Punkte.

Zunächst neutralisierten sich beide Teams noch, nach zehn Minuten hatte der TSV aber das Zepter übernommen und kam zu ersten Abschlüssen. Jannika Pribyl (11. Minute) und Johanna Bartel (13., 14.) vermochten es jedoch noch nicht, Meppens Keeperin Carla Steenken zu überwinden. Danach brachten sich die Barmkerinnen mehrfach im Spielaufbau selbst in die Bredouille – das blieb aber ohne nennenswerte Folgen.

Katharina Runge krönt ihre starke Leistung

Dann folgte der Auftritt von Katharina Runge: Barmkes Kapitänin gelangte auf der rechten Seite an den Ball, düpierte eine Gegenspielerin, zog in die Mitte und umkurvte zwei weitere Meppenerinnen. Schließlich zog sie aus 21 Metern flach in die untere rechte Ecke ab – das 1:0 (28.). Kurz darauf hatte Luise Gummert, klasse eingesetzt von Johanna Bartel, das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend an Steenken (32.). Meppens gefährlichste Szene bis zur Pause war ein Schuss von Lara Hohm aus gut 20 Metern, der jedoch einen Meter am Barmker Kasten vorbeisegelte.

Nach dem Seitenwechsel wirkte der SVM präsenter, druckvoller und hatte nun deutlich mehr Ballbesitz. Mehr als ein knapp verzogener Distanzschuss von Joline Knevel sprang vorerst aber nicht heraus. Stattdessen hatte Barmke die Chance aufs 2:0, als sich Bartel im Strafraum gegen vier Gegenspielerinnen durchtankte. Ihr Querpass auf die eingewechselte Ziska Völker wurde gerade noch abgefangen (57.).

Meppen gleicht nach Freistoß aus

Meppen drückte jedoch weiter auf den Ausgleich und belohnte sich für den Aufwand: Hannah Mitschke im TSV-Tor parierte zwar einen Meppener Freistoß, konnte den Ball aber nicht festhalten. Im zweiten Nachschuss traf Merete Drees zum verdienten Ausgleich (72.). Die Emsländerinnen wollten mehr, drückten weiter – doch der Treffer fiel auf der Gegenseite. Der TSV gewann den Ball in der gegnerischen Hälfte, Völker sah, dass Steenken zu weit vor ihrem Tor stand und traf aus 28 Metern zur erneuten Barmker Führung (79.).

Schlussoffensive im Kollektiv abgewehrt

In der intensiven Schlussphase verpassten Runge und Liliane Jaschke noch die Vorentscheidung, ansonsten lief es nur noch in die andere Richtung. Das TSV-Team wehrte die Meppener Schlussoffensive aber als Kollektiv ab und durfte sich über den Sprung auf Platz 4 freuen.

„In der ersten Halbzeit haben wir es wirklich gut gemacht, in der zweiten haben wir uns dann hinten reindrängen lassen“, resümierte Barmkes Trainerin Mandy Heidemann. „Das 2:1 haben wir zum richtigen Zeitpunkt geschossen, als Meppen komplett am Drücker war. Wir hatten zwar noch die Chancen, den Deckel draufzumachen, hätten uns aber auch über den Ausgleich nicht beschwert.“

TSV Barmke: Mitschke – Rösicke (73. Jaschke), Müller, Wohlfahrt, Reckewell – Spelly (84. Peth), Runge – Gummert, Miszczak (46. Völker), Bartel (84. Eckl) – Pribyl (63. Querfurth).

Tore: 1:0 Runge (28.), 1:1 Drees (72.), 2:1 Völker (79.).