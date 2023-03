4:3 nach 0:2 – Naumann ragt bei Heesebergs Aufholjagd raus

Eine tolle Moral haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg im Nachholspiel gegen den MTV Hondelage bewiesen: Vor gut 100 Zuschauern war es dem gastgebenden FC gelungen, einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen 4:3-Sieg zu drehen.

Heeseberg ist 30 Minuten am Drücker, bleibt aber ohne Torerfolg

Das Spiel begann turbulent. Schon nach 60 Sekunden musste FC-Keeper Malte Waldau alles riskieren, um sein Team vor einem schnellen Rückstand zu bewahren. Die Hausherren hielten im Anschluss mutig gegen und kamen immer wieder in Abschlusspositionen. Nach 30 Minuten hatten sie zwar schon sieben Ecken auf der Habenseite, aber eben noch kein Tor erzielt. Dann stockte das Spiel der Heeseberger, weil sie plötzlich oft zu weit weg vom Gegner waren, um in die Zweikämpfe zu kommen. Hondelage blieb hauptsächlich mit Steilpässen gefährlich und nutzte zwei seiner drei Chancen durch Ole Broders (41.) und Jean-Pascal Slotta (45.) zur 2:0-Halbzeitführung.

„Wir liegen 0:2 zurück und haben nun nichts mehr zu verlieren. Also gehen wir jetzt voll in die Offensive“, forderte FC-Coach Michael Grahe zur Pause. Seine Ansprache trug schnell Früchte, denn nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff jagte Yannick Zachan das Leder aus 14 Metern unhaltbar in die Maschen (51.).

Naumann biegt mit Dreierpack die Partie um

Im Anschluss hatte Florian Naumann seinen großen Auftritt: Erst war er in der 69. Minute per Abstauber zur Stelle, ehe er den Gästen in der Schlussphase per Doppelschlag den Knockout verpasste. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit fiel aus Sicht der Braunschweiger zu spät, die Punkte blieben somit in Söllingen beim FC. „Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg meiner Mannschaft“, stellte Michael Grahe stolz fest.

Weiter geht es für seine Jungs am Sonntag (15 Uhr) mit der Partie beim Tabellenführer FC Türk Gücü Helmstedt. „Da haben wir nichts zu verlieren. Wir sind der Außenseiter, werden an unserer offensiven Spielweise aber nichts ändern. Wenn wir diesen Gegner erst ins Spiel kommen lassen, werden wir arge Probleme bekommen“, gibt Grahe die Ausrichtung vor.

Tore: 0:1 Broders (41.), 0:2 Slotta (45.), 1.2 Zachan (51.), 2:2, 3:2, 4.2 Naumann (69., 82., 84.) 4:3 Zwieselsberger (90.+4).

