KSV Helmstedt dreht zum Heimabschluss richtig auf

Timo Polk und der KSV Helmstedt feierten am letzten Heimspieltag der Saison einen 3:1-Erfolg über Kassel.

Im letzten Heimspiel der Saison drehten die Schere-Kegler des KSV Helmstedt noch einmal so richtig auf. Gegen die KSG Kassel gewann das Schlusslicht der 2. Bundesliga Nord dank einer starken Leistung mit 3:1 und feierte somit den zweiten Heimsieg in diesem Jahr.

KSV Helmstedt – KSG Kassel 3:1 (46:32; 4730:4557). Zahlreiche Zuschauer fanden am Wochenende den Weg zur Anlage des KSV Helmstedt, um ihn beim letzten Heimauftritt zu unterstützen. Mit den Fans im Rücken zeigten sich die Helmstedter Kegler in Topform, gegen die KSG Kassel bedankten sich die Spieler mit ihrer beste Saisonleistung.

Helmstedts Michael Heim (835/11) und Timo Polk (839/12) legten mit starken Auftritten den Grundstein zum Heimerfolg. Für Heim und Polk waren es die erfolgreichsten Auftritte der Saison. Obwohl Stefan Knierim (760/5) und Sebastian Klöpfel (793/9) für die Gäste aus Kassel auch ordentlich Punkteten, lag der KSV bereits mit 121 Holz vorne.

Helmstedter lassen im mittleren Block Federn

Die Hausherren konnten den Schwung des ersten Durchgangs in die nächsten Duelle jedoch nicht mitnehmen und brachten die Nordhessen unnötigerweise zurück ins Spiel. Kassels Andre Macorlig (750/4) und Frank Weitzel (766/6) erledigten ihre Hausaufgaben souverän. Helmstedts Siegfried Kruschke (750/3) blieb trotz zweier schwacher Bahnen an den Gästen dran, doch bei Pasqual Eberlein lief es überhaupt nicht: Nach 60 Würfen erfolgte der Wechsel zu Burghard Täger, der noch einige Hölzer aufholen konnte. Zusammen kamen die beiden auf 733 Holz und zwei Unterwertungspunkte.

Im dritten Block konnten die Gastgeber dann wieder voll überzeugen und den Heimsieg eintüten. Benjamin Keipert (779/8) und Stefan Seibt (794/10) nahmen das Momentum als frischgebackene Bezirksmeister im Dreibahnenspiel mit und zeigten starke Leistungen. Für die Gäste machten Marcus Simon (711/1) und vor allem Dirk Westmeier (777/7) den Zusatzpunkt und damit auch den Klassenerhalt klar.

Am Samstag steht für die KSV-Kegler der letzte Spieltag der regulären Saison ab. Sie sind beim Tabellenführer Kamp-Lintfort gefordert. Eine Woche später kämpfen die Helmstedter dann in den Play-Downs um den Ligaverbleib in der 2. Bundesliga.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de