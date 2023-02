Generalprobe der FSV Schöningen geht schief

Drei Tage nach der Rückkehr aus dem Türkei-Trainingslager und vier Tage vor dem Start in die Rückrunde hat Fußball-Oberligist FSV Schöningen die Generalprobe gegen den MTV Wolfenbüttel, den Tabellenzweiten der Landesliga, mit 0:1 (0:0) in den Sand gesetzt.

Niederlage für FSV Schöningen – vielleicht der Dämpfer zur richtigen Zeit

„Wir haben im letzten Spiel der Sommervorbereitung gegen Halberstadt mit 2:0 gewonnen und haben so den Fokus verloren, weil wir dachten, wir gewinnen sowieso“, erinnerte sich FSV-Coach Bastian Breves. „Vielleicht war es also genau der Dämpfer zur richtigen Zeit und wir haben gemerkt, dass es ganz ohne körperlichen Einsatz auch gegen einen Landesligisten nicht reicht.“

Gastgeber waren die bessere Mannschaft

Die Gastgeber begannen auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Meesche äußerst druckvoll und waren schon in Durchgang 1 die klar bessere Mannschaft. Zur Pause hätte der MTV gut und gerne mit 2:0 führen können, doch es fehlte die Treffgenauigkeit. So blieb es beim für die FSV glücklichen 0:0.

Nach dem Seitenwechsel kam die Breves-Elf zwar etwas besser ins Spiel, Torgefahr kam jedoch nur bei Aufbaufehlern des Gegners oder bei Standards auf. Die spielentscheidende Szene dann in der 60. Minute: Jan Ademeit brachte seinen Gegner im Strafraum zu Fall – Elfmeter. Niklas Kühle ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 1:0 (61.). Schöningen fand keine passende Antwort mehr und verlor somit die Generalprobe.

