Verbandstag des NFV: Der Tag der Entscheidung

Der Großteil der mehr als 300 Stimmen beim Verbandstag geht an die Kreise, verteilt über einen Schlüssel, der sich an den Mannschaftszahlen orientiert. Die Kreisliga-Topteams FC Türk Gücü (am Ball Adam Aboubakar) und TuS Essenrode (links Timo Staege) warten gespannt auf das Ergebnis.