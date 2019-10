Sprung, Dressur oder Gelände: Sie ist wahrhaft vielseitig

Samstagmorgen, 3 Uhr, der Wecker klingelt – Zeit, alles für den Aufbruch zum Wettkampf vorzubereiten: Die Wochenenden von Antonia Fulst sehen anders als bei ihren meisten Altersgenossen aus. Die Nachwuchsreiterin vom RFV Königslutter hat sich nämlich der Vielseitigkeit gewidmet – und das erfordert einiges an Disziplin. Der Grund: „Es gibt in der Nähe nur Spring- und Dressurplätze“, erklärt Fulst. In der Vielseitigkeit muss es aber auch ins Gelände gehen – und deswegen stehen für die Turniere immer wieder weite Fahrten an.

Doch die Arbeit zahlt sich aus: Mit dem Vielseitigkeits-Landeskader holte sie im Team Hannover I gleich zwei Goldmedaillen. Und auch ohne die Niedersachsen-Auswahl ist Fulst ganz vorne mit dabei: Beim Deutschlandpreis sicherte sich die Lutteranerin goldene Schärpen in den Klassen Pferde Nachwuchs und Ponyreiter Nachwuchs – da steht man doch gerne auch mal um 3 Uhr auf…