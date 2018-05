Kaletta trifft spät zum wichtigen 3:3

Danny Kaletta war am Mittwochabend der umjubelte Spieler des FC Heeseberg. Nach gut einer Stunde eingewechselt erzielte er in der letzten Spielminute der so wichtigen Partie gegen den FC Pfeil Broistedt den Treffer zum 3:3 (1:2)-Endstand. Damit wahrten die Heeseberger zumindest ihren...