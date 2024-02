Gifhorn. Das 1:6 gegen den FC Germania Bleckenstedt ist zwar die zweite deutliche Pleite – die Gegner hatten es aber in sich. Schwülper 0:6.

Es waren deutliche Niederlagen, die die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn und des FC Schwülper am Wochenende kassierten. Beide Teams mussten sechs Gegentreffer hinnehmen, allerdings müssen die Auftritte doch differenziert betrachtet werden...

MTV Hondelage II – FC Schwülper 6:0 (4:0). Tore: 1:0 Granatowski (20.), 2:0 Slotta (22.), 3:0 Broders (23.), 4:0 Ibrahim (40.), 5:0, 6:0 Hinz (60., 82.).

Die Partie beim Tabellenelften der Braunschweiger Kreisliga war die erste für den FC in 2024. Schon vor der Pause war die Partie zugunsten der klassentieferen Gastgeber beim Stand von 4:0 entschieden.

SV Gifhorn – FC Germania Bleckenstedt 1:6 (1:5). Tore: 0:1, 0:3, 1:6 Frank (14., 25., 62.), 0:2 Uysal (23.), 0:4, 0:5 Sonntag (42., 45.), 1:5 Schulz (45.+1).

Der Landesligist ließ in Hälfte 1 die Muskeln spielen. „Es war schon ein Klassenunterschied zu sehen. Bleckenstedt hat andauernd Druck gemacht und hat in der ersten Halbzeit einen brutal guten Ball gespielt“, musste SVG-Trainer Mario Petry eingestehen. Fünf Gegentore hatte seine Elf in den ersten 45 Minuten kassiert, ehe Stefan Schulz den Ehrentreffer erzielte.

„Wir waren in der zweiten Halbzeit etwas besser in den Zweikämpfen und konnten läuferisch mithalten. Das 1:6 hört sich deutlich an, was es auch war, aber wir hätten das Ergebnis auch anders gestalten können“, befand Petry. „Wir haben gemerkt, dass noch viel zu tun ist, vor allem in Sachen Fitness. Es war aber eine sehr gute Einheit, wir bewerten das Ergebnis nicht über.“

tim