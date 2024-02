Gifhorn. Die Tennis-Damen von der Bleiche haben am Samstag den direkten Konkurrenten HTV Hannover II zu Gast.

Zwei Spiele, drei Mannschaften, jeweils nur ein Punkt ... Zu diesem Trio gehören in der Tennis-Oberliga der Damen eben auch der TC Grün-Weiß Gifhorn und der HTV Hannover II, die sich am Samstag von 15 Uhr an in der Halle an der Bleiche begegnen werden. „Das ist schon ein wichtiges Heimspiel“, sagt GW-Coach Igor Djuranovic also nicht von ungefähr. Ein Spiel eben, in dem es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht.