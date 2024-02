Gifhorn. Die Landesliga-Fußballer aus Gifhorn treten auf Kunstrasen in Hannover an. Kästorf und Wahrenholz messen sich mit Bezirksligisten.

Eine „harte Woche“, so Coach Michael Müller, liegt hinter seinen Landesliga-Fußballern des MTV Gifhorn. Und nun steht ihnen „ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner“ bevor: Die Schwarz-Gelben testen nur vier Tage nach dem 0:2 gegen Oberligist Germania Halberstadt beim ehemaligen Weggefährten HSC Hannover. Der Anstoß beim Landesliga-Spitzenreiter aus der Landeshauptstadt erfolgt am Samstag bereits um 13.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Constantinistraße.