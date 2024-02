Gifhorn. Sechs Begegnungen stehen am Nachholspieltag der Fußball-Kreisliga noch auf dem Programm. Der Anstoß ist aber auf allen Plätzen ungewiss.

Es hätte der Knaller in der Fußball-Kreisliga am Nachholspieltag werden sollen. Doch aus dem Aufeinandertreffen zwischen Primus MTV Gamsen und dessen ärgstem Verfolger SV Westerbeck wird nichts. Die erneuten Regenfälle im Gifhorner Raum zwangen die Gamsener zur vorzeitigen Spielabsage. Noch stehen weitere fünf Partien an, deren Anpfiff jedoch noch mehr als ungewiss ist.