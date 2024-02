Gifhorn. Die Verbandsliga-Volleyballer des MTV Gifhorn treten am Samstag zu Hause an. Wichtiges Heimspiel gegen den FC Wenden.

Es ist der letzte Auftritt in heimischer Halle in dieser Saison – und zugleich die große Chance, den wohl letzten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen: Die Verbandsliga-Volleyballer des MTV Gifhorn haben am Samstag die TSV Burgdorf und den FC Wenden zu Gast in der Sporthalle der BBS II.