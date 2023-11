Westerbeck. Die Sassenburger entscheiden das Verfolgerduell in der Fußball-Kreisliga mit 2:1 für sich. Müdens Ungeschlagen-Serie reißt.

Das Verfolgerduell in der Fußball-Kreisliga, es ging an den SV Westerbeck. Die Rot-Weißen zeigten beim 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den TuS Müden-Dieckhorst eine Reaktion auf die 0:3-Pleite beim TSV Brechtorf aus der Vorwoche. Für den Aufsteiger wiederum endete die Ungeschlagen-Serie nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage.

„Im Vergleich zum Spiel in Brechtorf haben wir von Anfang an die Zweikämpfe angenommen. Vor allem in der Luft waren wir sehr präsent“, lobte Matthias Weiß, Trainer des Gastgebers. Insgesamt sprach der Coach der Westerbecker von einem „guten Kreisliga-Spiel“. Die Mehrzahl der Torgelegenheiten vor der Pause habe seine Elf gehabt. „Zudem hatten wir mehr Spielanteile“, berichtete Weiß. Im Kasten landete aber keiner der Abschlüsse, weshalb es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Nach Wiederbeginn fallen die Tore

Aus dieser kamen die Sassenburger mit viel Schwung heraus. Die logische Konsequenz: das 1:0. Jonas Philip Schreiber nahm es in einem Sololauf über 40 Meter gleich mit fünf Müdenern auf. Er setzte sich durch und vollendete zur Krönung mit einem Schuss in den Winkel (56. Minute). Weiß schwärmte: „Das war ein tolles Tor.“ In der Folge waren es dann die Gäste, die ihr Heil in der Offensive suchten. Rund zehn Minuten nach der Westerbecker Führung kam der TuS zum Ausgleich.

Die Weiß-Elf zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Bis zum Siegtreffer dauerte es jedoch, dieser fiel erst acht Minuten vor dem Ende: Hendrik Beer nickte das Leder nach einer Ecke ein. Auch für den Gegner hatte Weiß lobende Worte übrig: „Müden war ein Gegner auf Augenhöhe.“ Doch der SV habe den „Dreier“ zum Schluss etwas mehr gewollt. „Von daher geht der Sieg auch in Ordnung.“

Tore: 1:0 J. Schreiber (56.), 1:1 Grusdt (66.), 2:1 Beer (82.).