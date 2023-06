„Wunschspieler“ Wöhner wechselt zum MTV Gifhorn

Gifhorn. So einen Neuner hat der MTV Gifhorn lange Zeit gesucht – und ihn nun mit Julian Wöhner endlich gefunden!

Foto: Verein / oh

Sie waren nicht zum ersten Mal an ihm interessiert. Doch nun hat’s geklappt: Julian Wöhner wechselt vom Fußball-Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg zum MTV Gifhorn – und ist der erste externe Neuzugang, den die Schwarz-Gelben nach dem Abstieg in die Landesliga präsentiert haben.

„Er ist ein absoluter Wunschspieler“, betont Tobias Krull. Und der Sportliche Leiter des MTV schiebt gleich noch nach: „Ein großer Mittelstürmer mit einem richtig guten Abschluss.“ Der 20-jährige Angreifer, der mit einer Größe von 1,88 Metern Gardemaß besitzt, hatte in der vergangenen Saison mit Verletzungspech zu kämpfen und kam so nur auf sechs Oberliga-Einsätze für die Kreuzheider. „Julian hat Bock, in der Landesliga wieder anzugreifen und Tore zu machen“, unterstreicht Krull.

Zudem gab der Sportliche Leiter auch die Namen von vier aktuellen U19-Akteuren bekannt, die in der neuen Saison zum Landesliga-Kader des MTV Gifhorn gehören werden. Kapitän Bjarne Marek, der als Linksfuß auf der linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar ist, sagte den Schwarz-Gelben ebenso zu wie der aktuell treffsicherste MTV-Akteur in der U19-Niedersachsenliga: Til Eike Bahr, der in der Offensive auf beiden Außenpositionen zu Hause ist, verstärkt als Jahrgangsjüngerer bereits die Herrenmannschaft. „Er hat Bock dazu“, freut sich Krull, für den genau dieses „Bock haben“ wichtig ist bei der Kaderzusammenstellung.

Offensivakteur Mohamed Abdalla, der bereits drei Oberliga-Einsätze in der vergangenen Spielzeit hatte, und Roman Maksymets bleiben ebenfalls Gifhorner – und entschieden sich gegen Angebote anderer Vereine.

