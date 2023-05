Müden/Seershausen. Der TuS legt in zehn Minuten den Grundstein zum Sieg gegen Platendorf. Müden-Dieckhorst tut sich beim 2:0-Erfolg über Meine schwer.

Die Seershäuser (in Blau) waren gegen die Platendorfer (in Grün) zumeist rechtzeitig zur Stelle und gewannen 3:1.

1. Fußball-Kreisklasse 2 3:1 – Das Spitzenspiel geht an Seershausen

Die Fußballer des TuS Seershausen/Ohof haben sich ihre kleine Chance im Titelrennen der 1. Kreisklasse mit einem Sieg im Topspiel gegen den TuS Neudorf-Platendorf gewahrt. Spitzenreiter TuS Müden-Dieckhorst ließ erneut keine Federn.

TuS Müden-Dieckhorst – TSV Meine 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Siekmann (26.), 2:0 Klapproth-Will (51.).

„Meine hat tief gestanden und mit zwei Stürmern gelauert“, berichtete Müdens Trainer Sven-Arne Börner. Seine Mannschaft tat sich schwer, oftmals habe der letzte Pass gefehlt, monierte Börner. Der Sieg des Tabellenführers war aber dennoch nie gefährdet. „Der Gegner hat fünf bis zehn Minuten vor dem Ende angefangen, Mann-gegen-Mann zu spielen. Es kam aber nichts Zwingendes, wir haben es souverän zu Ende gespielt“, bilanzierte Börner.

TuS Seershausen/Ohof – TuS Neudorf-Platendorf 3:1 (3:0). Tore: 1:0 Kresse (10.), 2:0 Koch (16.), 3:0 Lüddecke (19.), 3:1 Altmis (81.).

Durch einen Distanzschuss von Melvin Kresse gingen die Seershäuser früh in Führung. Nur zehn Minuten später stand es bereits 3:0 für die Blau-Weißen, deren Sieg in der Folgezeit zu keiner Zeit mehr in Gefahr geriet.

MTV Isenbüttel II – FC Schwülper II 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Kurpeik (7.), 0:2, 0:4, 0:5 Wöhler (11., 72., 73.), 0:3 Ludwar (17.), 0:6 Pollmann (90.).

SV Gifhorn II – SSV Kästorf II 3:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Baum (6., 10.), 2:1 Gehrke (38.), 3:1 Rezler (44.), 3:2 Schöttle (81.). Gelb-Rot: (88., SVG II).

SV Dannenbüttel – SG Vollbüttel/Ribbesbüttel 9:0 (3:0). Tore: 1:0, 3:0 Tambara (3., 44.), 2:0 Giesecke (40.), 4:0, 5:0, 6:0, 9:0 Cordts (53., 69., 73., 85.), 7:0 Schaper (76.), 8:0 Hoffmann (79.).

T.C. Gifhorn – VfL Rötgesbüttel 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Richter (10.), 1:1, 2:1 Aydogmus (30., 32.), 2:2 Neumann (48.), 3:2 Maden (64.), 4:2 Aydogmus (75.), 5:2 Erciyas (82.).

