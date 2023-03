160 Sportlerinnen und Sportler wetteifern in Gifhorn

Gifhorn. Die Landesmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren steigen am Samstag und Sonntag in der Sporthalle der IGS im Lehmweg.

Zum zweiten Mal in Folge richtet der TTC Schwarz-Rot Gifhorn die Tischtennis-Landesmeisterschaften der Senioren 60 bis 85 aus. Diese finden am kommenden Wochenende mit etwa 160 Sportlerinnen und Sportlern in der Halle der IGS Gifhorn im Lehmweg statt.

Sechs Altersklassen wird es sowohl bei den Damen als auch bei den Herren geben. Bei den Männern sind vier der sechs Teilnehmerfelder mit 32 Spielern voll, bei den Frauen gibt es bisher deutlich weniger Anmeldungen. „Da sind am Samstagmorgen auch noch Nachmeldungen möglich“, berichtet TTC-Sport- und Pressewart An­dreas Brathuhn, der gemeinsam mit Jens Klingspon und Emam Tallaa als Turnierleitung fungieren wird.

Der Bürgermeister der Stadt Gifhorn, Matthias Nerlich, wird die Titelkämpfe am Samstag um 10 Uhr eröffnen. „Dann beginnt die Gruppenphase. Außerdem werden am ersten Tag die Sieger im gemischten Doppel ermittelt“, legt Brathuhn dar. Am Abend gibt es im Hotel in entspannter Atmosphäre ein gemeinsames Essen, zu dem sich bereits 70 Sportlerinnen und Sportler angemeldet haben.

Tags darauf werden ab 9 Uhr in allen Altersklassen die K.o.-Runden, beginnend mit den Achtelfinalspielen, durchgeführt. Auch die Doppel-Konkurrenzen finden parallel dazu statt. Den krönenden Abschluss bilden die Endspiele mit anschließenden Siegerehrungen. Dann werden auch die Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften feststehen.

Aus dem Kreis Gifhorn sind neun Spielerinnen und Spieler in den Einzel-Wettbewerben vertreten. Der MTV Vollbüttel stellt mit Heinrich Geisler, Dirk Wienstroer (beide Senioren 60), Dieter Franzus (Senioren 65) und Wolfgang Ahlers (Senioren 70) das größte Aufgebot. Außerdem mit dabei sind: Burkhard Hoffmann (TTC Wahrenholz, Senioren 65), Peter Müller (SV Jembke, Senioren 70), Margrit Eberwein (TTC SR Gifhorn, Seniorinnen 70), Klaus Kräher (MTV Adenbüttel) und Otmar Pischke (MTV Gamsen, beide Senioren 80).

Wie Brathuhn berichtet, sind die Duschen in der Halle aufgrund eines Legionellen-Befalls nicht nutzbar. Stattdessen stünden die Duschräume des Otto-Hahn-Gymnasiums zur Verfügung.

