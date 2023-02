Gastgeber Welat gewinnt den 1. Welat Cup

Gifhorn. Der SV Welat Gifhorn stellt sich einen nagelneuen Pokal in die Vereinsvitrine, denn er gewann sein eigenes Hallenturnier.

Es war die Premiere des Welat Cups im Gifhorner Sportzentrum Süd, und am Ende waren es die Gastgeber des SV aus der Fußball-Kreisliga selbst, die den Pott am vergangenen Wochenende in die Höhe streckten. Mit 7:3 bezwang die Welat I mit Streetbar United ein Team, das sich unter anderem aus Spielern des Bezirksligisten MTV Isenbüttel zusammensetzte.

„Wir sind total stolz, dass wir den Pokal gewonnen haben. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, freute sich Welat-Coach Zafar Dadak, der ebenfalls Mitorganisator war, über den Turniersieg seines Teams bei der ersten Auflage des Welat Cups.

Doch der Reihe nach: In der Vorrunde traten insgesamt zwölf Mannschaften in drei Gruppen gegeneinander an. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten sicherten sich das Ticket für die Zwischenrunde. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durch die beiden besten Dritten. Im Viertelfinale hatten sowohl der SV Welat I gegen den SV Dannenbüttel (6:1), als auch Streetbar United gegen den SC Bosphorus Gifhorn (6:2) keine Probleme. Welats „Zweite“ siegte gegen die A-Junioren der JFV Kickers mit 7:4 und zog ins Halbfinale ein. Im letzten Viertelfinale machte es der T.C. Gifhorn bis zum Schluss spannend und gewann gegen die SV Borussia Salzgitter III nur knapp (4:3).

Turbulent und torreich gestaltete sich dann Halbfinale Nummer 1: Der SV Welat I bezwang im vereinsinternen Duell die Zweitvertretung mit 9:4. Durch einen 6:2-Erfolg gegen den T.C. Gifhorn schaffte Streetbar United den Sprung ins Endspiel. Grund zur Freude hatte der T.C. dann aber doch noch. Der Kreisklassen-Neuling sicherte sich nach dem Sieg gegen Welats „Zweite“ (5:2) zumindest einen Platz auf dem Treppchen. Bevor der Pott bei der Siegerehrung an die Hausherren übergeben wurde, wurden drei persönliche Auszeichnungen vergeben. Zum besten Spieler des Turnieres wurde Mehmet Hajdaraj von Streetbar United gewählt. Zwei weitere Titel gingen an die Gastgeber: Ezatullah Omarkhel wurde bester Torwart, Nihat Karakas mit 13 Toren bester Torschütze des Turnieres. Dadak: „Wir haben von den Teams ein positives Feedback bekommen und sind sehr zufrieden.“

