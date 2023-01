Erster Test sorgt beim MTV Isenbüttel für Zufriedenheit

Es hätte der dritte Test gegen einen Landesligisten sein sollen, doch die Partie der Bezirksliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah beim SV Lengede fiel trotz eines Kunstrasenplatzes des SVL aus. Der Nachbar aus Isenbüttel absolvierte indes erstmals 90 Minuten, Gleiches galt für die FSV Adenbüttel Rethen. Beide Kellerkinder der Bezirksliga bekamen es mit Kreisligisten zu tun.

MTV Isenbüttel – SV Meinersen-Ahnsen-Päse 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Hajdaraj (54.), 1:1 Langner (67.), 2:1 Linde (78.).

Die Partie gegen die SVM war für die Hehlenrieder der Abschluss eines Trainingslager-Wochenendes, das Trainer Dennis Mohwinkel als „rundum gelungen“ bezeichnete. „Die Jungs haben super mitgezogen und Vollgas gegeben. Wir haben Grundlagen gelegt und wollen jetzt weiter darauf aufbauen“, fügte Mohwinkel an. Das Team sei noch enger zusammengerückt.

Im Test gegen den Kreisliga-Zweiten ging es nach 45 Minuten torlos in die Kabine, ehe Mehmet Hajdaraj und Fabian Lande für den Sieg der Gastgeber sorgten. Jannik Langner hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. „Das Spiel hatte genau den Effekt, den wir haben wollten. Ein großes Lob an die Mannschaft und an den Gegner, der uns alles abverlangt hat“, betonte Mohwinkel. „Klar, es war der erste Test, und wir konnten noch nicht alles zeigen. Man hat aber schon gute Ansätze gesehen und gemerkt, dass die Mannschaft bereit ist, alles für den Nichtabstieg zu geben.“

TSV Hillerse II – FSV Adenbüttel Rethen 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Ehresmann (9.), 2:0 Bach (15.), 2:1 Plagge (39.), 3:1 Gerlof (48.), 3:2 M. Bruns (50.).

Ursprünglich wollte die FSV gegen den Peiner Kreisklassisten TSV Wipshausen testen. Die Partie wurde frühzeitig abgesagt, in Hillerse II fanden Coach Marcus Ohk und Co. auf die Schnelle einen „Ersatzgegner“. Und der verließ den Platz am Ende sogar als Sieger.

tim

