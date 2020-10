Sie haben am Sonntag Spitzenmannschaften zu Gast – und wollen den Topteams auf eigenem Platz ein Schnippchen schlagen: Der TSV Vordorf und Michael Brendel (Mitte) treffen in der Fußball-Bezirksliga 1 B auf die SV Gifhorn. Maik-Mathäi Raguse (li.), Marvin Knoblich (re.) bekommen es derweil in der Landesliga mit dem TSC Vahdet Braunschweig zu tun.