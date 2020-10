5:0! Calberlaher Gala gegen Eintracht Braunschweig II

Drei Tore – und darunter das krönende 5:0: Julian Plagge (re.) zeigte, so wie die gesamte Calberlaher Mannschaft, gegen Eintracht II eine bemerkenswerte Leistung.

„Ich bin auch noch etwas ungläubig...“, meinte Stefan Timpe, Trainer des SV GW Calberlah, mit einem Schmunzeln. Seine Mannschaft hatte sich zuvor im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga in einen regelrechten Rausch gespielt. Am Ende einer furiosen zweiten Hälfte stand ein durchaus verdienter 5:0 (0:0)-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig II zu Buche.

Die Krönung der Calberlaher Gala war für Timpe eindeutig das letzte Tor zum 5:0-Endstand. Sein Team war zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt, denn nach bereits drei vollzogenen Wechseln musste Yannick Grünheid verletzt Feld. „Trotzdem haben wir uns von hinten bis nach vorne durchkombiniert“, war der Trainer stolz auf sein Team – schließlich vollendete Julian Plagge mit seinem dritten Tor des Tages den sehenswerten Spielzug. Spielentscheidend waren derweil die Momente nach dem Wiederanpfiff. Denn nachdem Calberlah in Durchgang 1 mindestens auf Augenhöhe mit den Braunschweigern war und Sebastian Wagner-Reyes die Führung auf den Fuß gehabt hatte (3.), trat die Eintracht-Reserve offensiver auf – und spielte so Calberlah in die Karten. In Minute 47 fingen die Gastgeber einen Pass im Spielaufbau ab, Wagner-Reyes war frei durch – und erzielte das 1:0 für Calberlah. Sechs Minuten später landete wieder ein Pass eines Eintracht-Verteidigers in den Füßen der geschickt zustellenden Calberlahern – und diesmal vollendete Julian Plagge. „Ab dem Zeitpunkt war der Glaube, die Überzeugung da, dass wir dieses Spiel gewinnen“, berichtete Timpe. Sein Team provozierte weitere Ballverluste der Gäste und bestrafte sie mit dem 3:0 (Kevin Brodöhl, 66.) und 4:0 (Julian Plagge, 79.). „Unser Umschaltspiel hat sehr gut funktioniert. Wir hatten dann aber auch das Glück – der Schuss zum 4:0 war noch abgefälscht“, so Timpe. Schließlich fehlte dann eben nur noch die Krönung nach toller Kombination – und fertig war der Calberlaher Kantersieg. Der Sieg bringt dem Aufsteiger neben drei wichtigen Punkten auch eine wohltuende Erkenntnis: Calberlah kann in der Liga mithalten – und die Partien mit fußballerischen Mitteln zu seinen Gunsten entscheiden. Vor allem hat „die Mannschaft dadurch jede Menge Selbstbewusstsein getankt“, sagte Timpe. „Die Jungs wären bestimmt auch noch 15 Minuten länger gerannt, die Beine und das Adrenalin waren da. Jetzt sollen sie erst mal den Sieg feiern und den Moment genießen.“ SVC: P. Korsch – Greszik, Weiß, Leja, von Spiczak-Brzezinski, Karwehl (70. Grünheid), J. Plagge, Wagner-Reyes, N. Ahrens (75. Wagenmann), Zeqiri, Brodöhl (79. Sokolowski). Tore: 1:0 Wagner-Reyes (47.), 2:0 J. Plagge (53.), 3:0 Brodöhl (66.), 4:0, 5:0 J. Plagge (74., 89.).