Die Bezirksliga-Spitzengruppe könnte durchgemischt werden

Dem Kunstrasen sei Dank: Auf der Zielgeraden des Kalenderjahres kommt noch mal Bewegung in die Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga. Der SV Calberlah will bei der zweitplatzierten TSG Mörse seine Tabellenführung behaupten, die SV Gifhorn, die sich als Dritter in Lauerstellung befindet, muss beim...