Timpe: „Wichtiger Moment nach erstem Dämpfer“

Nur drei Tage hatten die Fußballer des SV Grün-Weiß Calberlah Zeit, um die erste Saisonniederlage zu verarbeiten. Nach dem 0:2 bei der SV Gifhorn am Sonntag steht bereits am heutigen Mittwoch die nächste Bezirksliga-Partie an: Ab 19.15 Uhr ist die SV Lauingen Bornum zu Gast am Barnbruch.

Es ist bereits der dritte Anlauf für dieses Duell. Ursprünglich war es für den 15. September angesetzt, Calberlah verlegte es auf den folgenden Mittwoch. Weil an diesem Tag aber Lauingen keinen seiner drei Torhüter zur Verfügung gehabt hätte, baten sie bei den Grün-Weißen um eine neuerliche Verlegung – und die stimmten zu. „Weil wir sicherstellen wollen, dass die Partie dieses Mal wirklich stattfindet, werden wir auf dem B-Platz spielen“, informiert SVC-Coach Stefan Timpe.

„Das könnte die Aufgabe für uns erschweren“, schiebt er nach. Denn das Calberlaher Konzept, die eigenen Angriffe stets kontrolliert aus der eigenen Abwehr heraus aufzubauen, könnte durch die Platzverhältnisse beeinträchtigt werden. Er erwartet zwar, dass sein Team gefordert sein wird, das Spiel zu machen. „Ich glaube aber, dass es in dieser Partie nicht nur über fußballerische Mittel gehen wird. Wir werden dieses Mal auch kämpferisch überzeugen müssen“, ahnt Timpe.

Dafür spricht auch sein Eindruck, dass der Aufsteiger aus dem Kreis Helmstedt „bislang keine Schießbude war, sondern schon aus einer soliden defensiven Grundordnung heraus agiert“. Und dagegen taten sich die Grün-Weißen am vergangenen Sonntag besonders in der zweiten Halbzeit schwer. Calberlahs Trainer meint dazu: „Ich denke, das könnte ein wichtiger Moment für uns werden, nach dem ersten Dämpfer auf einen unbequemen Gegner zu treffen, gegen den so eine Ärmel-hochkrempeln-Mentalität gefragt sein wird.“ Dabei dürfte helfen, dass mit Justus Linke, der zuletzt eine Gelbsperre absaß, ein Routinier wieder zur Verfügung stehen wird.

Apropos Sperre: Timpe wird trotz der roten Karte, die er in Gifhorn vom Schiedsrichter gesehen hatte, an der Seitenlinie stehen. Eine Sperre gab es nicht – „wohl aber eine Geldstrafe“, so der Coach.