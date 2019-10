Viktor und Nelly Nepke: Mit Leichtigkeit zum Landestitel

Nelly und Viktor Nepke vom TSC Gifhorn tanzten sich bei den Landesmeisterschaften in der Klasse Senioren I C auf das oberste Treppchen.

Die Paare des Tanz-Sport-Clubs (TSC) Gifhorn drückten den niedersächsischen Landesmeisterschaften der Senioren-C-Klassen in Bad Nenndorf ihren Stempel auf. Viktor und Nelly Nepke holten sich ganz souverän den Titel in der Klasse I C, Frank Schramhauser und Corinna Müller-Lorenz schafften es in der mit 17 Paaren am stärksten besetzten Altersklasse II C auf Rang 2.

„Schon nach den ersten drei Schritten war klar, wer als Meister von der Fläche geht“ – ein Wertungsrichter, der als Zuschauer die Titelkämpfe verfolgte, machte deutlich, wie überlegen die Nepkes in ihrer Klasse auftraten. Sie zeigten viel Dynamik, tadellose Haltung und eine wunderbare Leichtigkeit beim Tanzen und wurden mit der Idealnote 4 belohnt – die Wertungsrichter sahen sie also in allen vier Tänzen auf Platz 1. „Wir haben versucht, unser bestes Tanzen zu zeigen. Das ist uns offensichtliche heute gelungen“, merkte Nelly Nepke – mit der Goldmedaille um den Hals – strahlend an.

Ebenso hoch einzustufen sind die Leistungen von Frank Schramhauser und Corinna Müller-Lorenz, die bereits im Semifinale der Senioren II C erkennen ließen, dass sie um einen Treppchenplatz mittanzen. Mit ihrem sportlichen, sehr kraftvollen Tanzstil hoben sie sich deutlich von den anderen Paaren ab und qualifizierten sich für das Finale der besten sieben Paare. Dort unterstrichen sie noch einmal ihre Medaillenambitionen. Auf der Tanzfläche wurde es nochmal eng – anders sah es am Ende bei den Wertungen aus. Das Gifhorner Paar wurde hinter den unangefochtenen Jörg Hilsebecher und Julia Hirche (TTC Oldenburg) souverän Zweiter.

„Auch diese Meisterschaft hat wieder deutlich gemacht, welch gute Arbeit unser Trainer Thorsten Strauß sowie Martina und Matthias Donners leisten“, kommentierte TSC-Vizepräsident Fritz Dunken das Abschneiden der Gifhorner erfreut. „Es macht einfach Spaß, als Zuschauer dabei zu sein und die Erfolge feiern zu können.“ Wer sich davon überzeugen möchte, kann dienstags um 18.30 Uhr oder mittwochs ab 19 Uhr unverbindlich im Tanz-Sport-Centrum in der Adam-Riese-Straße vorbeischauen.