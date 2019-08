FSV II, Meine und Wasbüttel in der Favoritenrolle?

Nun geht es auch in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 wieder los! An diesem Wochenende starten die Mannschaften in die neue Saison. Dabei scheint die Klasse nach den Aufstiegen des SV Osloß und SSV Kästorf II deutlich ausgeglichener. Als Favoriten gelten – zumindest, wenn man die Tabelle der letzten...