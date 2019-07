Ohne Gegentor: Kästorf souverän weiter

Mit drei Treffern für den SSV Kästorf avancierte Noah Mamalitsidis (re.) zum Matchwinner – und erfreute das Publikum beim Kühl-Cup in Calberlah. Der TSV Hillerse (li.) landete wiederum auf Platz 2 der Gruppe B.

Calberlah. Fußball: Beim Kühl-Cup folgt der SSV dem MTV in die Finalrunde. Die Hitze bereitet den Spielern Probleme.

Die Favoriten halten sich weiterhin schadlos: Nach Fußball-Oberligist MTV Gifhorn ist auch der Landesligist SSV Kästorf beim Vorbereitungsturnier um den Kühl-Cup in Calberlah souverän in die Finalrunde eingezogen, die am Freitag ausgetragen wird. Derweil hat sich der TSV Hillerse dank eines starken Zwischenspurts die Chance auf das Halbfinale erhalten.

VfB Fallersleben – SSV Kästorf 0:2. Tore: 0:1 Mamalitsidis (28.), 0:2 Kay (45.).

Der Landesligist Kästorf kam gegen den Bezirksliga-Aufsteiger zunächst nicht recht in den Tritt. Dabei machten sich auch die personellen Probleme bemerkbar: Von eigentlich 22 Spielern hatte der SSV nur 9 zur Verfügung – es musste mit Akteuren der Zweiten aufgefüllt werden. Zusätzlich drückten die Temperaturen auf die Spielfreude und das Tempo bei den Kästorfern.

So waren es zunächst auch die Fallersleber, die mit Kontern gefährlich vor das Tor kamen. Doch der VfB wusste diese Möglichkeiten nicht für sich zu nutzen. Nach der Trinkpause schlug stattdessen Kästorf in Person von Noah Mamalitsidis zu – und ließ nach der Führung nichts mehr anbrennen.

SSV Kästorf – TSV Hillerse 3:0. Tore: 1:0 Palluqi (23.), 2:0, 3:0 Mamalitsidis (25., 43.).

Bei ihrem zweiten Auftritt erwischten die SSV-Spieler einen deutlich besseren Start – nur eines wollte nicht gelingen: das frühe Führungstor. Erst als Hillerse mutiger agierte, war es dann soweit: Zunächst traf Arenc Palluqi zum 1:0 (23.), nur zwei Minuten später sorgte abermals Mamalitsidis für die Vorentscheidung. In der Schlussphase krönte der SSV-Stürmer dann noch seine starke Leistung mit seinem dritten Treffer an diesem Abend. Damit war Mamalitsidis zugleich auch der entscheidende Faktor dafür, dass der SSV souverän als Gruppensieger in das Halbfinale einzog.

„Wir haben kein Gegentor bekommen – obwohl wir ohne etatmäßigen Innenverteidiger aufgelaufen sind“, ordnete SSV-Trainer Georgios Palanis die Auftritte seines Teams ein. „Mit den Ergebnissen bin ich zufrieden.“ Spielerisch sei aber noch Luft nach oben gewesen. „Aber die Temperaturen waren auch mörderisch.“

TSV Hillerse – VfB Fallersleben 3:0. Tore: 1:0, 2:0 Borgfeld (25., 28.), 3:0 Demiri (29.).

Das abschließende Spiel hatte durch die vorausgegangenen Ergebnisse Endspielcharakter. Schließlich qualifiziert sich der beste Gruppenzweite ebenfalls für das Halbfinale – mit einem hohen Sieg hätten beide Seiten ihre Chancen auf einen Einsatz am Freitag wahren können. Doch sowohl Hillerse als auch Fallersleben war die Anstrengung der Spiele bei der Hitze anzumerken.

„Im ersten Spiel hat sich gezeigt, dass die Jungs gerade in diesem Vorbereitungs-Loch stecken. Sie haben in den letzten Wochen gut mitgezogen. Jetzt hatten sie aber schwere Beine und müde Köpfe – und dann verliert man gegen ein Team wie Kästorf schon mal die Grundordnung“, erklärte TSV-Coach „Charly“ Melaouah. Gegen Fallersleben reichte es aber dennoch, um sich mit drei Toren innerhalb von knapp fünf Minuten den Sieg zu holen. Erst vollendete Nick Borgfeld zwei Konter des Landesliga-Absteigers gekonnt zur 2:0-Führung (25., 28.), dann sorgte Eldin Demiri mit einem strammen Schuss für das 3:0 (29.).

Durch den klaren Sieg weist Hillerse auch eine ausgeglichene Tordifferenz auf – und steht damit im Quervergleich schon mal vor der SV Gifhorn (3:4 Tore, 3 Punkte) aus der Gruppe A. Die Spiele der Gruppe C entschieden letztlich darüber, wer als bester Zweiter ins Halbfinale einzog. In dieser Gruppe trafen gestern der MTV Isenbüttel, der SV GW Calberlah und Kreisliga-Aufsteiger SV Osloß aufeinander. Die Ergebnisse standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Der Sieger der Gruppe C trifft übrigens auf den MTV Gifhorn, Kästorf bekommt es mit dem besten Zweiten zu tun.