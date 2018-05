SV-Frauen siegen im Kreisduell

Gifhorn. Das Gifhorner Kreisduell in der Fußball-Landesliga der Frauen stand am Samstag an: Die SV Gifhorn bezwang den VfL Wahrenholz mit 1:0. Gestern trat der VfL schon wieder an und holte einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. VfL Wahrenholz –...