Braunschweig. Die B- und C-Juniorinnen des LTSV aus Braunschweig werden in der Halle Niedersachsenmeister. Die Fahrt wird zum Gruppenerlebnis.

Zwei Titel auf Landesebene für Fußballteams eines Vereins – das gelingt nur ganz wenigen Klubs. Im Mädchenbereich schaffte nun aber der Lehndorfer TSV eine kleine Sensation aus Braunschweiger Sicht: Sowohl die C- als auch die B-Juniorinnen des Klubs wurden in Ebstorf in der Lüneburger Heide Hallen-Niedersachsenmeister. Für beide Mannschaften wurden die Meisterschaften auch deshalb zum Erlebnis, weil sie die Fahrt gemeinsam antraten und sich gegenseitig unterstützten.