Braunschweig. Die Bogenschützen des SV Querum präsentieren sich in Verden nicht in Top-Form. Am 24. Februar geht‘s zum Saisonabschluss nach Wiesbaden.

In knapp zwei Wochen steht für die Bundesliga-Bogenschützen des SV Querum der Saisonhöhepunkt bevor. Ihre Fahrkarte für das Finale in Wiesbaden hatte die Mannschaft von Trainer Oliver Janeczko bereits vor wenigen Wochen gelöst. Allerdings: Eigentlich wollte das Team die Generalprobe positiv gestalten und mit einem guten Gefühl gen Hessen reisen. Das gelang beim letzten Vorrunden-Wettkampftag in Verden an der Aller nur bedingt. Weder die Top-Besetzung um Florian Floto, Thomas Hasenfuß und Heiko Keib überzeugte restlos, noch konnten die Ersatzleute Johanna Heinzel und Alexander Thiele ihre Klasse unter Beweis stellen.