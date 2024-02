Braunschweig. Anne-Kathrin Eriksen geht mit 80 Jahren immer noch regelmäßig bei Leichtathletik-Wettkämpfen für Eintracht Braunschweig an den Start.

Für viele Menschen zählt im hohen Alter nur noch eins: Ruhe. Entspannt im Schaukelstuhl sitzen, fernsehen und ab und an mal Besuch von den Enkelkindern bekommen. So allerdings nicht für Anne-Kathrin Eriksen. Am Samstag wird sie 80 Jahre alt – und räumt trotzdem noch zahlreiche Medaillen in Leichtathletik-Wettkämpfen ab.