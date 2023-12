Braunschweig. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um den Braunschweiger Dennis Schröder gewinnt als Team bei der Sportler des Jahres-Wahl 2023.

Ihren Triumph hatte im September ganz Deutschland bejubelt. Wenig später dann besuchte Dennis Schröder nach dem Gewinn des Weltmeistertitels mit den deutschen Basketballern in Manila seine Heimatstadt Braunschweig. Der Besuch Schröders in der Löwenstadt,inkluisve eines Eintrags ins Goldene Buch, geriet zu einem echten Happening – der riesige Andrang der Fans vor dem Alstadtrathaus dürfte noch in bester Erinnerung sein. Nun hat der Braunschweiger Dennis Schröder zusammen mit der Basketball-Nationalmannschaft einen weiteren Titel eingesackt.

Bei der Wahl zu den Sportlern des Jahres 2023, die am Sonntagabend im Rahmen einer Gala in Baden-Baden geehrt wurden, siegten Dennis Schröder, nach dem in Braunschweig eine Sporthalle benannt wird, und die deutschen Basketballer in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“. Sportlerin des Jahres wurde die abgetretene Biathlon-„Mami“ Denise Herrmann-Wick, den Titel als Sportler des Jahres sicherte sich Turner Lukas Dauser.

Dennis Schröder und deutsche Basketballer Mannschaft des Jahres: Braunschweiger NBA-Profi fehlt bei Gala

Bei der 77. Ausgabe der Gala wurden Herrmann-Wick für ihre WM-Leistung im heimischen Oberhof sowie Dauser für seinen Gold-Coup am Barren in Antwerpen ausgezeichnet. Dass die Basketballer um Kapitän Dennis Schröder nach dem erstmaligen WM-Titel und dem denkwürdigen Halbfinal-Sieg gegen das Starensemble der USA geehrt werden würden, galt als Formsache.

„Basketball ist ein großartiger Sport und ich hoffe, wir können den Respekt bekommen für das, was wir die letzten zwei Jahre getan haben“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) Dennis Schröder, der bei der Ehrung in Baden-Baden genau wie die Wagner-Brüder Franz und Moritz sowie der Salzgitteraner Daniel Theis wegen des dichten NBA-Kalenders nicht live mit dabei sein konntre.

dpa/red