Braunschweig. Die Braunschweiger Mittternachts-Basketball-Veranstaltungsreihe „Nitejam“ feiert 25-jähriges Bestehen. Am Freitag geht es weiter.

Wenn Basketballer in Braunschweig zur Mitternachtszeit und bis in die frühen Morgenstunden zum Dreier ansetzen und die Bälle nur so durch Ring und Netz rauschen, dann ist meist eine Veranstaltung im Gang: die Nitejam. Die Eventreihe feiert in diesem Jahr Jubiläum. 25 Jahre gibt es das Angebot in der Sporthalle Güldenstraße 38 nun schon – seit 2022 allerdings unter Leitung eines neuen Hauptverantwortlichen.