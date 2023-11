Braunschweig. Der Andrang bei der Kreis-Turnshow in Braunschweig war groß. Nicht nur für die Aktiven des SV Lindenberg war es ein tolles Erlebnis.

Mit einem solchen Andrang hatte Hauptorganisatorin Ursula Blume nicht gerechnet. Proppevoll war die Sporthalle des Lessinggymnasiums in Wenden bei der Kreis-Turnshow des Turnkreises Braunschweig. Rund 600 Zuschauer feierten die rund 300 Aktiven aus 15 Braunschweiger Vereinen für einen bunten Mix aus verschiedenen Disziplinen. Viele Gruppen hatten jede Menge Herzblut in ihre Choreographien gesteckt – so auch die rund 50 Teilnehmer des SV Lindenberg.