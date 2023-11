Braunschweig. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Braunschweig gewinnt auch dank seines Torjägers deutlich mit 3:0 beim FC Wenden.

Bezirksligaprimus BSC Acosta hat den Aufwärtstrend des FC Wenden gestoppt. Nach enorm wichtigen zwei Siegen in Folge im Abstiegskampf war die Hürde des Tabellenführers am Sonntag zu hoch. Gerade Liga-Top-Torschütze Niklas Neudorf genoss in Wenden einen entspannten Arbeitstag und war beim 0:3 an jedem Tor maßgeblich beteiligt.