Hallenhockey-Bundesliga BTHC kommt in der Bundesliga an

Paul Richwien war wie gewohnt fleißig in der BTHC-Offensive, konnte die beiden Niederlagen für seinen Club aber auch nicht verhindern.

Braunschweig. Am ersten Doppelspieltag der Hallenbundesliga 2022/23 verlieren die Braunschweiger in Harvestehude und gegen den Club an der Alster dennoch klar.