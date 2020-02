Leiferde ist wieder Braunschweiger Fußball-Hallenmeister

Aus der Rubrik „Und jährlich grüßt das Murmeltier“ gewann der VfL Leiferde gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode wie im Vorjahr auch am Sonntag die Fußball-Hallenstadtmeisterschaft. In der 30. Auflage siegte der Kreisligist gegen den Bezirksligisten im Finale mit 3:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Ersen Ardic, Neuzugang des VfL aus Helmstedt.

Christian Ebers, Fußballabteilungsleiter und beim Turnier Coach des VfL, war überglücklich. „Wir freuen uns. Ich denke, wir werden diesen Schwung mit in die Rückrunde der Kreisliga mitnehmen.“ Dem Gegner zollte er Lob: „Wir haben die spielstärkste Hallenmannschaft bezwungen, aber auch unsere Chancen genutzt.“

Hilfreich für die Moral bei den Kickern aus dem Südwesten der Stadt ist der Erfolg allemal. „Mit Kreismeisterschaft und Aufstieg haben wir nichts mehr zu tun. Es beginnen schon die Planungen für die kommende Saison“, blickt Ebers nach vorn. Einen neuen Trainer ab Sommer gibt es bereits. Mesut Dereköy, der zur Zeit schon beratend tätig ist, wird das Team übernehmen. „Wir sind ein kleiner Verein, aber mit 22,5 Jahren im Schnitt recht jung. Ich denke, das lässt hoffen“, blickt Ebers positiv in die Zukunft.

Geknickt war man natürlich bei den Rot-Weißen. „Mit tat es leid um meine Jungs, wir haben es im Finale aber nicht geschafft, den Druck aufzubauen, der uns ins Finale gebracht hatte,“ meinte SCV-Trainer Stefan Hauk. Ein kleiner Trost für Volkmarode war die Torjägerkanone für Collin Gerstung. Genauso wie Dominik Wald erzielte er fünf Treffer, gewann aber ein Sechsmeterschießen gegen den Lammer.

Als schwacher Trost empfand Landesligist Lamme den dritten Platz trotz des klaren 6:0-Erfolgs gegen Mascherode im kleinen Finale. „Wir haben viele Chancen im Halbfinale gegen Volkmarode liegengelassen“, so TSV-Trainer Sean Krebs. Bei den unterlegenen Maschrödern freute man sich über die Halbfinalteilnahme, am Ende fehlte aber die Kraft. Die Grün-Weißen überraschten in der Vorrunde mit einem 4:2 gegen Landesligist BSC Acosta und bezwangen auch den VfB Rot-Weiß. Enttäuschend verlief dagegen das Turnier für die Schwarz-Weißen vom Franzschen Feld. Betreut von Meikel Puls brachten sie sich in der Gruppenphase durch Niederlagen gegen Volkmarode und Mascherode um alle Chancen.

Nicht weniger unangenehm überrascht waren Torsten Bergmann und sein Team vom Kreisspielausschuss, die das Turnier organisierten. Ohne dass sie informiert wurden, fehlte in der Sporthalle Alte Waage die zentrale Anzeigetafel. „Das war ein Schlag für uns. Bei einem Regelwerk wie das des Futsals ist die Zeitnahme das A und O. Mehr als zu improvisieren war nicht möglich.“ Mit 210 zahlenden Zuschauern hielt sich der Zuspruch in Grenzen. „Es fehlten auch einige Teams, die in der Vergangenheit viele Zuschauer mitgebracht hatten“, so Bergmann.