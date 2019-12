Timo Keul hält, Marcel Schreyer verschießt

Ganz nah dran an einem Sieg war Fußball-Oberligist Freie Turner im letzten Heimspiel des Jahres. Doch ausgerechnet Kapitän Marcel Schreyer versagten kurz vor Ende der Partie gegen den TuS Bersenbrück die Nerven. Beim Stand von 1:1 scheiterte er per Elfmeter am Gästekeeper. Durch die Punkteteilung...