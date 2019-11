Braunschweiger Luftgewehrschützen kassieren zwei Niederlagen

Für Angelina Wucherpfennig war der Doppelheimkampftag der Braunschweiger SG 1545 in der Luftgewehr-Bundesliga besonders aufregend. Bei den zwei Niederlagen in der Broitzemer Sporthalle am Samstagabend gegen die St. Hubertus Schützenbruderschaft Elsen (2:3; 1957:1967 Ringe) und am Sonntagmittag...