Eintracht II beißt sich durch

Die Siegesserie von Eintrachts U 23 in der Fußball-Oberliga hält an. Die Nachwuchslöwen schlugen im Heimspiel den Heeslinger SC mit 3:2 (0:0). Mehr als eine Hälfte lang erlebten die 120 Zuschauer auf dem B-Platz am Stadion eine spannende, aber torlose Begegnung. Zwar war Eintracht besser, doch Thilo Töpken (4. und 39. Minute) scheiterte mit zwei großen Torchancen am Gästekeeper. Auf der Gegenseite konnte sich Eintracht auf Torhüter Yannik Bangsow verlassen, der mehrere Bälle noch von der Linie kratzte, während die Gäste schon den Torschrei auf den Lippen hatten.

Mit der ersten Ecke nach dem Seitenwechsel köpfte Jan-Lukas Funke den Ball dann am zweiten Pfosten zum befreienden 1:0 ins Netz (52.). Der Bann bei den Blau-Gelben war gebrochen. Als Jake-Robert Wilton einen langen Ball von Arbnor Muja per Kopf in den Winkel drückte, schien das Spiel gelaufen (65.). Doch im Gegenzug fiel das 2:1 durch Kevin Rehling (66.).

Anfangs zu negativ kommuniziert

„Wir haben da viel negativ kommuniziert, hätten uns mehr positiv hochpushen müssen“, beschrieb Torschütze Funke die Schwächephase der Eintracht. Dem pflichtete auch Trainer Deniz Dogan bei, der von Außen viele Kommandos gab: „Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass Fehler gemacht werden dürfen. Aber wir wollten, dass mit mehr Selbstsicherheit schneller in die Tiefe gespielt wird“, erklärte er hinterher.

Und das zahlte sich aus. Ayodele Adetula eilte über links seinen Gegenspielern mehrfach davon, nutzte einen dieser Vorstöße und legte im Strafraum auf Arbnor Muja ab, der zum 3:1 nur noch den Ball einschieben musste (72.). „Heute war Geduld nötig. Heeslingen ist nicht umsonst eine der besten Defensivmannschaften der Liga mit den zwei Viererketten“, so Dogan.

Eintracht nutzt gute Konterchancen nicht

Die Gäste kamen durch Lennard Martens zwar noch auf 3:2 heran (86.), brachten Eintrachts U23 aber nicht mehr in Gefahr. Die Löwen hätten zuvor einige ihrer Konter einfach nur besser ausspielen müssen, um für klare Verhältnisse zu sorgen.

„Wir haben das am Ende abgeklärt nach Hause gebracht, uns diesen Sieg erarbeitet, der aber auch verdient ist“, resümierte Torschütze Funke zufrieden. Seine gute Leistung schrieb er ganz bescheiden dem Team zu, sah bei sich sogar noch Steigerungspotenzial. Dem Trainer gefiel das: „Die Jungs können und sollen noch viel Lernen, um die Chancen auf einen Profikarriere zu bekommen.“

Tore: 1:0 Funke (52.), 2:0 Wilton (65.), 2:1 Rehling (66.), 3:1 Muja (72.), 3:2 Martens (86.).

Eintracht: Bangsow - Bartels, Wilton, Niemann, Funke - Vy Ngoc (55. Mema), Franke (C), Muja (90.+1. Henning), Fejzullahu (73. Wand), Adetula – Töpken.