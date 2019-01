Eintracht zurück an der Spitze

Eintracht Braunschweig hat die Tabellenspitze in der Hockey-Regionalliga zurückerobert. Mit einem 6:3 (4:2)-Erfolg im Heimspiel gegen TTK Sachsenwald übernahm das Frauenteam die Tabellenführung, die sie am Freitagabend nach dem 4:5 (3:3) beim Marienthaler THC an diesen abgegeben hatte....