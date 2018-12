Ein Zuschauer-Rekord ist dem MTV sicher

So viel steht jetzt schon fest - die Kulisse am Freitagabend, 14. Dezember, wird erstligareif, wenn die Handballer des MTV Braunschweig zum Start in die Rückrunde der 3. Liga in der Volkswagen Halle auf den HSV Hannover treffen. Die Verantwortlichen träumen davon, mit dem Verkauf von Karten in den...