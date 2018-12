Feuerwerk der Turnkunst wartet mit Neuerungen auf

Mittendrin sein, spektakuläre Sprünge sehen, aber auch anmutige Akrobatik – das alles verspricht das Feuerwerk der Turnkunst, das am 13. und 14. Januar mit drei Vorstellungen in der Braunschweiger Volkswagen-Halle gastiert. Die Nachmittagsvorstellung am Sonntag ist bereits so gut wie ausverkauft,...