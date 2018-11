Bestes ATP-Challenger Turnier – Ehrung für Sparkassen Open

. Dass sie die Ehrung erhalten, war schon vor Monaten klar, aber jetzt ist die Auszeichnung endlich übergeben worden: Am Rande der „Next Gen ATP Finals“ in Mailand – qualifiziert sind die besten acht Spieler unter 21 Jahren – sind die Sparkassen Open zum insgesamt fünften Mal, dabei zum vierten Mal in Folge, als bestes ATP Challenger der Welt ausgezeichnet worden neben Heilbronn und Vancouver. Turnierdirektor Volker Jäcke nahm den Preis aus den Händen von ATP-Vizepräsidentin Alison Lee (Australien) entgegen. Die Sparkassen Open 2019 sind vom 4. bis 13. Juli.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder