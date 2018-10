MTV-Handballer sind im Abschluss zu harmlos und verlieren

In der dritten Drittliga-Spielzeit, sprich im dritten Anlauf, sollte für die MTV-Handballer der erste Heimsieg gegen den Oranienburger HC her. Doch daraus wurde vor 1050 Zuschauern in der Sporthalle Alte Waage nichts. Mit 22:24 (6:11) mussten sich die Braunschweiger den bis dato punktgleichen...