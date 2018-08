Die Sponsoren bleiben an Bord

So ein Jubiläum stimmt immer auch nachdenklich. Was muss optimiert werden, soll es weitergehen? Solche Fragen haben Freddy Pedersen in den Tagen der Womens Open beschäftigt. „Dass wir das jetzt schon zum zehnten Mal machen, hat mich selbst überrascht“, bekennt der Turnierchef. „Und es ist ein guter...