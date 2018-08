24-Jährige schwimmt in sieben Stunden 21 Kilometer

Eigentlich hatte sich Franziska Gäbel nur vorgenommen, für die Dauer eines Fußballspiels durchzuhalten. 90 Minuten lang wollte sie bei „Braunschweig schwimmt in die Nacht“ so viele Kilometer wie möglich zurücklegen. Am Ende war die 24-Jährige rund sieben Stunden im Wasser. Mit einer Gesamtstrecke...