13.000 Teilnehmer schwitzten beim Braunschweiger Nachtlauf

Es lief in Braunschweig – im wahrsten Sinne des Wortes. Rund 13 000 Starter machten sich Freitagabend beim 32. Braunschweiger Nachtlauf in neun Läufen auf den Kurs durch die Innenstadt.

Pünktlich um 18.10 Uhr schickten Oberbürgermeister Ulrich Markurth und Otto Schlieckmann, Präsident des ausrichtenden MTV Braunschweig, die ersten gut 400 Kindergartenkinder und deren Begleiter auf die Laufstrecke. Doch bevor Markurth den Startschuss gab und die jüngsten Teilnehmer loslegen durften, hatten die Väter, Mütter, Onkel oder wer auch immer die Kinder begleitete, viel Arbeit.

Da kamen einige Begleiter schon vor dem ersten Start mächtig ins Schwitzen bei den Hitzetemperaturen. Das Gewusel auf dem Burgplatz, hier starteten die Kindergartengruppen mit ihren mehr als 800 Jungen und Mädchen, war gewaltig.

„Trinkt, trinkt, trinkt Wasser", hatte der Oberbürgermeister den Teilnehmern bei der Begrüßung von der Bühne auf dem Platz der deutschen Einheit aus zugerufen. „Übernehmt Euch nicht", mahnte Schlieckmann. 11000 Liter Wasser hatte der MTV bereitgestellt, um den großen Durst der Läufer und Läuferinnen zu stillen.

Auch die Helfer an der Wasserausgabe kamen kräftig ins Schwitzen. Da half Yeliz Memis ihren jüngeren Schwestern Dilara und Ela von der Grundschule Lehndorf und aus dem Kindergarten Krümelkiste bei den Startvorbereitungen. Schließlich hatte sie sich viel vorgenommen. „Wir wollen gewinnen", sagte Dilara selbstbewusst.

Das wollten auch die Kinder der Möwengruppe der Tagesstätte St. Georg in Salzgitter-Thiede. Sie feuerten sich mit Kindergärtnerin Kathrin Kraft im Kreis an: „Wir sind die Möwen, wir wollen laufen, wir geben Gas, denn wir haben Spaß", puschten sich die 17 Jungen und Mädchen lautstark, bevor es an den Start ging. Dort jubelten ihnen die Cheerleader und zahlreiche Zuschauer im Schatten des Doms zu.

„Ankommen ist unser Ziel. Dazu wird es reichen", sagte Enrico Kierakowitz, der sein fünf Jahre altes Töchterchen Emma begleitete. Am Ende kam das Duo ganz locker und entspannt auf dem Bohlweg an. „Es war super, Emma ist prima gelaufen. Es ist ein tolles Event", freute sich der Vater.

Nicht ganz zufrieden im Ziel schien Leonard Bubolz. Der Siebenjährige, der schon im vergangenen Jahr mitgelaufen war, hätte nur allzu gerne den Knax-Pokal nach Mascherode geholt. „Ich hatte Seitenstiche", ärgerte er sich ein wenig. Sein Vater Ulrich Bubolz erzählte lächelnd: „Anfangs waren wir vorne dabei, aber dann hat er ein wenig überpaced."

Derweil war die drei Jahre alte Tochter Maline an der Hand von Mutter Britta ebenfalls ins Ziel gelaufen. Die Mascheroder gingen am Ende nicht leer aus, bei den Jungen gewann Henry Schwarz nach 2:27 Minuten.

Rund 30 000 Zuschauer säumten die Laufstrecke in der City und sie feuerten die Läufer und Läuferinnen kräftig an. „Da sind sie, da sind sie“, machten am Rande stehende Großeltern sich gegenseitig auf die laufenden Kinder aufmerksam. Und schon waren die an ihnen vorbeigerauscht.

Und richtig Gas gaben die Läufer im Schlussspurt auf dem Bohlweg. Nur keine Schwäche zeigen vor den vielen, vielen anfeuernden Zuschauern. Da wurden noch einmal die „letzten Körner“ aus den Körpern herausgeholt. Im Ziel fielen sich viele Läufer in die Arme, freuten ausgelassen sich über die Leistungen.

Die eine oder andere Träne, die über die Kinderwangen kullerte, war schnell getrocknet und einem Lachen gewichen. Stolz liefen vor allem die Kinder mit ihren Medaillen, die sie schon kurz hinter dem Zielstrich von den MTV-Helfern in die Hände gedrückt bekamen, durch die Straßen. Und der Beifall der vielen Zuschauer fegte so manche Enttäuschung schnell wieder hinweg.

Und die Kinder bewiesen gute Kondition, machten sich umgehend auf zur Hüpfburg, zur Kletterwand der Sportjugend oder zum Wurfstand der Lions Footballer.

Für den reibungslosen Ablauf sorgten 250 Helfer des MTV, 20 Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und 30 Johanniter. Und die hatten bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe einen relativ ruhigen Abend. Schwere Verletzungen oder Opfer der großen Hitze gab es nicht zu beklagen. Ein schöner Abschluss.