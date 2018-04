Lamme bezwingt Verfolger mit 3:2

In der Fußball-Bezirksliga bleibt Lamme an der Tabellenspitze. FSV Schöningen – TSV Germania Lamme 2:3 (2:2). War das eine Vorentscheidung in Sachen Aufstieg für Lamme? Trainer Sean Krebs bestreitet dies: „Dazu ist die Saison noch zu lang“. Zum...