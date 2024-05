Osterode. Die Mannschaften der 1. Kreisklasse sind momentan im Dauereinsatz. Neben den normalen Spieltagen gilt es auch, die noch offenen Nachholspiele abzuarbeiten.

Die Fußball-Mannschaften in der 1. Kreisklasse Nord sind momentan damit beschäftigt, die noch offenen Nachholspiele auszutragen. Natürlich neben den normalen Spieltagen, sodass für manche Teams echte Kraftproben anstehen. Gespielt wird an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag.

Die Spiele am Freitag

SV Rot-Weiß Hörden - TSC Dorste (Fr., 18.30 Uhr). In der Tabelle trennt die beiden Teams nur ein Punkt, Hörden steht als Fünfter knapp vor den Gästen vom TSC. Die Formkurven allerdings zeigen in unterschiedliche Richtungen. Während die Rot-Weißen zuletzt Förste mit 5:2 nach Hause schickten, konnten die Dorster in ihren Spielen nach der Winterpause noch keinen Sieg holen. Zudem spielte der TSC noch am Mittwoch im Pokal, unterlag hier aber Hattorf.

SG Bad Grund/Badenhausen - SG Landolfshausen/Seulingen II (Fr., 19 Uhr). Bei keiner anderen Mannschaft der Liga klaffen die Ergebnisse zwischen Heim- und Auswärtsauftritten so auseinander wie bei der La/Seu-Reserve. Während zu Hause 19 Punkte eingefahren wurden, steht auf fremden Platz noch die Null. Beste Voraussetzungen also für den gastgebenden Aufsteiger, das eigene Konto weiter aufzustocken und den vierten Rang zu festigen. Gespielt wird am Johannisborn in Badenhausen.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Das ist los am Samstag

SV Rotenberg II - SC Eichsfeld (Sa., 16 Uhr). Das Topspiel des Wochenendes steigt am Samstag in Pöhlde, der Tabellenzweite trifft auf den Spitzenreiter. Es dürfte die letzte Chance sein, den SC Eichsfeld auf dem Weg zum Titelgewinn noch zu stoppen. Mit einem Sieg würde die SVR-Reserve den Rückstand auf acht Punkte verringern und hätte zudem noch ein Spiel in der Hinterhand. Das kleine Problem: Die Rotenberger konnten in den bisherigen sechs Pflichtspielen gegeneinander nur im August 2018 überhaupt einen Punkt holen, seitdem gab es nur Niederlagen.

Die Begegnungen am Sonntag

1. FC Freiheit - SV Rot-Weiß Hörden (So., 15 Uhr). Der Auftritt auf den Freiheiter Höhen sollte für die Gäste rein von der Papierform her eine leichte Übung sein. Die noch sieglosen Gastgeber brauchen aber dringend Erfolgserlebnisse, um den Abstieg noch zu vermeiden - entsprechend werden sie alles für eine Überraschung geben.

Unser Top-Angebot: 12 Monate HK PLUS für 49 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

SG Bad Grund/Badenhausen - TuSpo Petershütte II (So., 15 Uhr). Die Gäste aus Petershütte sind zwar nur Neunter, aber stets für eine Überraschung gut. Entsprechend gewarnt dürften die Hausherren vor dem Nachbarschaftsduell in Badenhausen sein. Im Hinspiel trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden.

SV Förste - SV Lerbach (So., 15 Uhr). Die Förster stehen mit einer ausgeglichenen Bilanz im Tabellenmittelfeld, eine Position, die die Gäste auch gerne hätten. Stattdessen ist der SVL das einzige Team, das tatsächlich noch von Schlusslicht Freiheit eingeholt werden könnte. Daher wird die Müller-Truppe, so wie zuletzt beim 1:1 gegen Dorste, wieder alles reinlegen.

VfL Olympia Duderstadt - TSC Dorste (So., 15 Uhr). Das fünfte Pflichtspiel innerhalb von zehn Tagen erwartet die Dorster im Eichsfeld - jeder Profi würde angesichts einer solchen Belastung wohl gequält abwinken. So dürfte wohl die größte Frage sein, wie lange die Kräfte der Gäste beim Tabellendritten überhaupt reichen.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: