Mit einem relativ lockeren 4:0 (4:0)-Sieg beim TSC Dorste ist der FC Merkur Hattorf in das Halbfinale des Krombacher-Kreispokals eingezogen. Die Partie war bereits nach wenigen Minuten entschieden, die Gäste führten schon nach einer Viertelstunde mit 3:0 und hatten dem TSC den Zahn gezogen.

Mit einem Blitzstart stellten die Gäste die Weichen bereits früh auf Sieg. Mit dem ersten Angriff war der FC Merkur direkt erfolgreich, Samuel Becker traf nach zwei Minuten zum 1:0. Nur 120 Sekunden war der Stürmer erneut erfolgreich und erhöhte auf 2:0 (4.). Bei beiden Gegentreffern fand Dorste keinen Zugriff. Spätestens mit dem 3:0 durch Jannik Rogge war die Begegnung entschieden. Rogge traf auf Vorlage von Becker volley über Dorstes Torwart Pascal-Martin Kleindienst hinweg (14.).

Bis zu diesem Zeitpunkt war vom TSC nichts zusehen. In der Folge schaltete Hattorf mit der sicheren Führung im Rücken ein paar Gänge zurück, sodass auch die Dorster zu einigen Abschlüssen kamen. Allerdings waren diese harmlos. Besser machten es die Gäste kurz vor der Pause, Luca-Finn Spillner traf im Nachsetzen zum 4:0 (44.).

Hattorf verwaltet und Dorste kommt zu Chancen

Im zweiten Durchgang verwaltete Hattorf den Vorsprung und Dorste wurde aktiver. Nach 51 Minuten scheiterte der eingewechselte Ruwim Sutormin nur knapp und traf das Außennetz. Der TSC blieb dran und hatte durch Fynn Wächter die nächsten Abschlüsse (55./58.). Auf der Gegenseite verzog Andre Brakel nach einer Ecke knapp (61.). Die beste Chance hatten die Hausherren bei einem Freistoß von Maximilian Ludwig, den Hattorfs Keeper Yunus Emre Demir aus dem Winkel kratzte (64.).

Allerdings sollte dies auch die letzte nennenswerte Aktion in der Begegnung sein. Bei sehr hohen Temperaturen ging bei beiden Mannschaften in der Schlussphase nur noch wenig, sodass es beim 4:0 für die Gäste blieb. Die Hattorfer treffen nun im Halbfinale am Pfingstmontag auf die SG Niedernjesa aus der 1. Kreisklasse Süd. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr in Friedland.

